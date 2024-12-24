Україна

Українець продовжує потрапляти до рейтингів найкращих молодих гравців світу.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг найкращих молодих захисників світу з гри у білдапі.

Очолив рейтинг захисник київського Динамо Тарас Михавко, який набрав 84,2 бали, випередивши Луку Вушковича з Вестерло (77,7) та Ваутера Гуса з АЗ (77,0).

Також до топ-10 потрапив ще один представник УПЛ, а саме захисник львівського Руху Віталій Холод, який посів шосте місце (73,3).

Нинішнього сезону Михавко провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. На рахунку Холода 18 ігор, один гол та два асисти.