Відразу два гравці УПЛ у топ-10.
Тарас Михавко, ФК Динамо Київ
04 грудня 2024, 20:20
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг найкращих центральних захисників до 21 року по володінню м'ячем.
У рейтинг враховувалися 62 європейські чемпіонати, крім п'ятірки найсильніших.
До десятки найкращих потрапили одразу два представники УПЛ, а очолив рейтинг захисник київського Динамо Тарас Михавко, який набрав 81,5 балів зі 100 можливих.
На десятому місці перебуває Жан Педросо із львівських Карпат – 68,7 балів.
Нинішнього сезону Михавко провів 14 матчів в УПЛ, у яких забив один гол. На рахунку Педросо десять поєдинків та один забитий м'яч.