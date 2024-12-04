Україна

Відразу два гравці УПЛ у топ-10.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг найкращих центральних захисників до 21 року по володінню м'ячем.

У рейтинг враховувалися 62 європейські чемпіонати, крім п'ятірки найсильніших.

До десятки найкращих потрапили одразу два представники УПЛ, а очолив рейтинг захисник київського Динамо Тарас Михавко, який набрав 81,5 балів зі 100 можливих.

На десятому місці перебуває Жан Педросо із львівських Карпат – 68,7 балів.

Нинішнього сезону Михавко провів 14 матчів в УПЛ, у яких забив один гол. На рахунку Педросо десять поєдинків та один забитий м'яч.