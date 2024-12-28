Україна

Півзахисник ЛНЗ прокоментував визнання вболівальників.

За підсумками першої частини сезону української Прем’єр-ліги вболівальники черкаського ЛНЗ визнали косоварського півзахисника Мухаррема Яшарі найкращим гравцем "бузкових" за цей період.

У інтерв’ю клубним ЗМІ 26-річний виконавець, який дістався ЛНЗ усього за 50 тис. євро на початку цього року в якості трансферу з Дріти, поділився враженнями від отриманої відзнаки.

"Звісно, дуже приємно стати найкращим гравцем півріччя в клубі. Це означає, що треба продовжувати рухатись уперед у такому ж темпі.

Що стосується індивідуальних результатів, то я задоволений. Але не задоволений результатами команди в іграх. Головним досягненням для мене була б перемога команди в кожній грі. Побачимо, на якій позиції ми закінчимо цей сезон.

Найкращий момент за цей час? Гра проти Карпат.

У мене є відчуття впевненості та лідерства в колективі. Тому що в мене хороша кар’єра, я грав проти дуже хороших клубів. І це добре, що я можу допомогти своїй команді.

Дякую всім уболівальникам, які за мене голосували. Ви — неймовірні, і я ніколи вас не забуду. Уперед, ЛНЗ!", — заявив косоварський виконавець.

У цьому сезоні Яшарі вже зіграв 18 матчів, забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.