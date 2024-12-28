Україна

Клуб звільнив місце під призначення нових кадрів.

Черкаський ЛНЗ не став чекати останнього туру української Прем’єр-ліги в календарному році й звільнив іспанського головного тренера Андреса Карраско перед гостьовим матчем проти Олександрії (1:1).

Тоді команду в якості тимчасово виконуючого обов’язки головного тренера очолював відомий колишній воротар Андрій Дикань.

Після цього "бузкові" призначили Романа Григорчука на посаду очільника основної команди, і вже він почав формувати під себе новий тренерський штаб.

У ньому з колишньої обойми Карраско не знайшлось місця для того-таки Диканя, який працював тренером воротарів, а також тренера з фізичної підготовки Романа Чуприни, Дмитра Корнієнка та аналітика Тараса Дмитрика.

Нагадаємо, що раніше черкаський ЛНЗ визначився із кількістю суперників на тренувальних зборах.