Україна

Захисник Зорі поділився враженнями від виступів в Україні.

Австрійський центральний захисник Габріель Ескінья перебався до луганської Зорі влітку цього року в якості вільного агента, після виступів за хорватський Славен.

21-річний виконавець відтоді провів десять матчів у складі "мужиків", а після початку зимової відпустки поділився враженнями від цього періоду в його кар’єрі.

"Сирени — це вже мій щоденний супутник. Скасування тренувань у такому випадку — це не варіант. Навіть якщо це звучить дивно, але я вже звик до цього.

Мій переїзд в Україну? Усі були шоковані та говорили: "Ти що, із глузду з'їхав? Мені з самого початку було зрозуміло, що я хочу ризикнути. Але з батьками були проблеми. Батько зміг прийняти рішення, а з мамою це зайняло трохи більше часу.

УПЛ була надзвичайно хорошою лігою і досі залишається такою.

В Україні з 23:00 діє комендантська година, якої суворо дотримуються. Тож я можу зосередитись лише на футболі. Коли мені було 17 чи 18 років, я не міг нікуди поїхати через коронавірус, а тепер, у 21 рік, теж не можу.

Відключення світла? Тоді доводиться приймати душ у темряві", — заявив австрійський виконавець.

Нагадаємо, що раніше стали відомі плани луганської Зорі на зимові збори.