Луганський клуб визначився із суперниками на зимових зборах.
Гравці Зорі, ФК Зоря
25 грудня 2024, 20:45
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про заплановані контрольні матчі під час зимової перерви в УПЛ.
Навчально-тренувальні збори для команди Младена Бартуловича пройдуть у Туреччині, де Зоря запланувала провести як мінімум шість поєдинків.
Графік контрольних матчів Зорі на зборах у Туреччині:
22 січня – Вісла Краків (Польща)
26 січня – Будучність (Чорногорія)
29 січня – Медзь (Польща)
30 січня – Шкендія (Північна Македонія)
6 лютого – Санкт-Пельтен (Австрія)
13 лютого – Динамо Батумі (Грузія)
Після першої половини сезону Зоря посідає восьме місце в УПЛ.