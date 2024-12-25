Україна

Луганський клуб визначився із суперниками на зимових зборах.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про заплановані контрольні матчі під час зимової перерви в УПЛ.

Навчально-тренувальні збори для команди Младена Бартуловича пройдуть у Туреччині, де Зоря запланувала провести як мінімум шість поєдинків.

Графік контрольних матчів Зорі на зборах у Туреччині:

22 січня – Вісла Краків (Польща)

26 січня – Будучність (Чорногорія)

29 січня – Медзь (Польща)

30 січня – Шкендія (Північна Македонія)

6 лютого – Санкт-Пельтен (Австрія)

13 лютого – Динамо Батумі (Грузія)

Після першої половини сезону Зоря посідає восьме місце в УПЛ.