Україна

У послугах гравця зацікавлений Фламенго.

Фламенго веде переговори про підписання центрального нападника Шахтаря Лассіна Траоре, передає портал ge.globo.

Із 23-річним гравцем збірної Буркіна-Фасо вже контактував технічний директор бразильського клубу Жозе Боту. Траоре приєднався до Шахтаря тоді, коли Боту ще був головою селекційної служби "гірників".

Контракт донеччан із центрфорвардом розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його в 5 млн євро.

У ході поточної кампанії Траоре взяв участь у 18 матчах у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома асистами.

Раніше стало відомо, що вболівальники "гірників" визнали голкіпера Дмитра Різника найкращим гравцем клубу в 2024 році.