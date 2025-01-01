Україна

Криворізькому клубу протистоятиме Олімпія з Любляни.

У рамках підготовки до другої частини УПЛ-2024/25 Кривбас в Іспанії зустрінеться з словенською Олімпією.

Про майбутній товариський матч на своїй сторінці в X повідомив клуб із Любляни. Спаринг заплановано на п'ятницю, 24 січня.

Олімпія лідирує в чемпіонаті Словенії після 18 турів. Команда також дісталася 1/16 фіналу плей-оф Ліги конференцій.

Нагадаємо, що саме колектив із Любляни вибив Полісся з другого раунду кваліфікації ЛК.