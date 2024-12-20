Команди дізнались своїх суперників.
жеребкування ліги конференцій
20 грудня 2024, 14:34
Сьогодні, 20 грудня, відбулось жеребкування стикових матчів плей-оф Ліги конференцій у сезоні-2024/25.
Результати жеребкування 1/16 фіналу
Сіра частина сітки:
Бачка-Топола (Сербія) — Ягелонія (Польща)
Цельє (Словенія) — АПОЕЛ (Кіпр)
Вікінгур (Ісландія) — Панатінаікос (Греція)
Гент (Бельгія) — Бетіс (Іспанія)
Зелена частина сітки:
Мольде (Норвегія) — Шемрок Роверс (Ірландія)
Омонія (Кіпр) — Пафос (Кіпр)
Борац (Боснія і Герцеговина) — Олімпія Любляна (Словенія)
Копенгаген (Данія) — Гайденгайм (Німеччина)
Під час жеребкування було використано не лише два кошики з сіяними та несіяними командами, а й рейтинг команд на основному етапі турніру.
Перші ігри заплановані на 13 лютого 2025 року, а матчі-відповіді пройдуть 20 лютого.