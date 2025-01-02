Україна

Болгарська та українська команди зустрінуться в Туреччині.

У рамках підготовки до другої частини сезону-2024/25 Шахтар у Туреччині зустрінеться з Лудогорцем.

Про майбутній контрольний поєдинок на своєму офіційному сайті повідомив клуб із Болгарії. Зустріч заплановано на середу, 15 січня.

Лудогорець впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Болгарії після 19-ти зіграних поєдинків. У Лізі Європи колектив екскерманича Шахтаря Ігора Йовічевича за підсумками шести з восьми турів іде 32-м, поза зоною виходу до плей-оф.

Нагадаємо, що в четвер, 9 січня, "гірники" мають зустрітися з Динамо Загреб. Раніше повідомлялося, що в планах донеччан проведення трьох товариських матчів.