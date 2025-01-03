Україна

Вихованець киян проведе в Полтаві другу частину сезону-2024/25.

Правий захисник Динамо Навін Малиш на правах оренди поповнив склад Ворскли, передає офіційний сайт клубу з Полтави.

Угоду з 21-річним українцем розраховано до кінця поточної кампанії. Незабаром гравець разом із новими одноклубниками вирушить до Туреччини на НТЗ.

У першій половині сезону-2024/25 Малиш взяв участь у трьох матчах всіх турнірів.

Контракт захисника з "біло-синіми" втрачає чинність наприкінці 2026 року.