Україна

Очікується завершення переходу найближчим часом.

Цієї зими спостерігається підвищена зацікавленість турецького Трабзонспора в послугах українського нападника донецького Шахтаря Олександра Зубкова.

Проте домовитись із першої спроби з "гірниками" не вийшло — пропозиція в 3,5 млн євро їх не зацікавила, тож сторони розійшлись для підготовки до нового раунду перемовин.

У підсумку, Трабзонспор повернувся з варіантом у 4,5 млн євро та зарплатою для футболіста в 1,5 млн євро за сезон (із урахуванням податків), і це, як повідомляє місцева Taka Gazete, влаштувало всіх.

Очікується, що доля трансферу вирішиться найближчим часом.

Зубков у цьому сезоні зіграв 19 матчів, забив сім м’ячів та віддав шість гольовий передач.