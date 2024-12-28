Україна

Турецький клуб чекає на відповідь "гірників".

Вінгер Шахтаря та збірної України Олександр Зубков може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Сердар.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця зацікавлений Трабзонспор, який вже надіслав офіційну пропозицію для "гірників".

Зазначається, що турки запропонували "гірникам" 3,5 мільйони євро, а з самим гравцем вже погоджені особисті умови контракту.

Цього сезону Зубков провів 19 матчів, у яких забив сім голів та віддав шість асистів.