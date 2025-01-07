"Гірники" проведуть три контрольних поєдинки в січні.
Фото Шахтар
07 січня 2025, 18:24
Донецький Шахтар на січневому зборі в Туреччині проведе контрольні поєдинки з Динамо Загреб, Лудогорцем і ЦСКА Софія, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Із представником чемпіонату Хорватії "гірники" зустрінуться 9 січня (початок матчу — о 16:00 за Києвом). Колективи з Болгарії протистоятимуть українському 15 січня.
Нагадаємо, що Лудогорець очолює екскерманич Шахтаря Ігор Йовічевич.
Друга частина сезону-2024/25 для донеччан стартує 22 січня, номінально домашнім матчем проти Бреста в сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів.
Раніше стали відомі суперники Полісся на зимових зборах.