З 18 січня по 12 лютого заплановано сім контрольних поєдинків.
Полісся, фото Полісся
07 січня 2025, 13:15
Полісся оголосило суперників на тренувальних зборах, які пройдуть у Туреччині.
Зазначається, що перші п’ять поєдинків будуть доступні для перегляду на клубному YouTube-каналі. Останні два матчі відбудуться за зачиненими дверима.
Суперники Полісся:
18 січня Лехія (Польща);
25 січня Яблонець (Чехія);
28 січня Балкані (Косово);
4 лютого Динамо Батумі (Грузія);
5 лютого Арка (Польща);
12 лютого Бєльці (Молдова);
12 лютого Карпати (Україна).
Раніше стало відомо, що Полісся підписало першого ізраїльського футболіста в історії клубу.