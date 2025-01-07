Україна

З 18 січня по 12 лютого заплановано сім контрольних поєдинків.

Полісся оголосило суперників на тренувальних зборах, які пройдуть у Туреччині.

Зазначається, що перші п’ять поєдинків будуть доступні для перегляду на клубному YouTube-каналі. Останні два матчі відбудуться за зачиненими дверима.

Суперники Полісся:

18 січня Лехія (Польща);

25 січня Яблонець (Чехія);

28 січня Балкані (Косово);

4 лютого Динамо Батумі (Грузія);

5 лютого Арка (Польща);

12 лютого Бєльці (Молдова);

12 лютого Карпати (Україна).

Раніше стало відомо, що Полісся підписало першого ізраїльського футболіста в історії клубу.