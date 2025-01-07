Львів'янам протистоятимуть місцеві та австрійські колективи.
Фото Рух
07 січня 2025, 21:18
У січні-лютому, перебуваючи на зборах у Словенії, львівський Рух проведе сім контрольних поєдинків, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
"Жовто-чорні" вирушать на НТЗ 22 січня й базуватимуться в місті Чатеж. Наразі в львів'ян заплановано сім спарингів із суперниками з Австрії та Словенії.
Розклад товариських матчів Руху:
23.01 Гартберг (Австрія);
24.01 Браво (Словенія);
26.01 Копер (Словенія);
31.01/01.02 ГАК (Австрія);
02.02 Штурм (Австрія);
07.02 Амштеттен (Австрія);
12.02 Тріглав (Словенія).
У клубі зазначили, що в графіку можливі зміни.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що Рух і Карпати об'єднаються в одну команду.