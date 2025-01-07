Україна

Львів'янам протистоятимуть місцеві та австрійські колективи.

У січні-лютому, перебуваючи на зборах у Словенії, львівський Рух проведе сім контрольних поєдинків, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

"Жовто-чорні" вирушать на НТЗ 22 січня й базуватимуться в місті Чатеж. Наразі в львів'ян заплановано сім спарингів із суперниками з Австрії та Словенії.

Розклад товариських матчів Руху :

23.01 Гартберг (Австрія);

24.01 Браво (Словенія);

26.01 Копер (Словенія);

31.01/01.02 ГАК (Австрія);

02.02 Штурм (Австрія);

07.02 Амштеттен (Австрія);

12.02 Тріглав (Словенія).

У клубі зазначили, що в графіку можливі зміни.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що Рух і Карпати об'єднаються в одну команду.