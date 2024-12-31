Україна

Клуби зробили заяву.

Рух і Карпати зробили заяву про об'єднання у 2025 році.

"Зараз львівську громаду в вищому дивізіоні Чемпіонату України з футболу гідно представляють два клуби та команди – Карпати та Рух.

ФК Карпати, починаючи з 2020 року, пройшов непростий шлях з аматорського колективу до команди УПЛ. За цей час збудовано професійну навчально-тренувальну інфраструктуру, сформовано ефективну міжнародну скаутингову структуру та розгалужену систему власного дитячо-юнацького футболу. Але найбільшою цінністю клубу є його численні уболівальники.

ФК Рух здійснив своє власне сходження від чемпіонату Львівської області до елітного дивізіону українського футболу. Поруч зі Львовом створено спортивний центр європейського рівня та одну з найкращих в Україні футбольних академій, котра за декілька років підготувала десятки діючих гравців та кандидатів до збірних команд України різних вікових категорій. Зокрема, завдяки цьому вдалося зберегти у Львові ціле покоління молодих талантів, котрі могли бути втрачені внаслідок львівського футбольного лихоліття кінця 2010-х.

Але Львів вартий більшого – клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях.

Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій та рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу Карпати.

У зв`язку з таким рішенням футбольний клуб Рух, починаючи із сезону 2025/2026 років, надалі зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної Академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу для подальшого їх залучення до команди Карпати.

Впевнені, що синергія наших потенціалів, активів та напрацювань призведе до збільшення кількості якісних футболістів європейського рівня, які приноситимуть справжню славу львівському футболу", — йдеться у заяві Карпат.