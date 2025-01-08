Україна

Так само — до завершення поточного сезону.

Полтавська Ворскла розпочала роботу на зимовому трансферному ринку з оренди флангового захисника київського Динамо Навіна Малиша.

Однак лише одним цим переходом контакти поміж клубами себе не вичерпали, і "зелено-білі" взяли на тимчасовій основі ще одного футболіста "біло-синіх" — півзахисника юнацької команди Олександра Шевченка.

Обидва футболісти виступатимуть у Полтаві до завершення поточної кампанії.

18-річний Шевченко є уродженцем Харкова та встиг пройти підготовку в юнацьких командах донецького Шахтаря, Динамо, луганської Зорі й першу частину сезону вже виступав за Ворсклу, після чого його знову взяли в оренду.