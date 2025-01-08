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Захисник Динамо Київ прокоментував відновлення тренувань.

Київське Динамо повернулось до тренувальних занять на тлі різдвяно-новорічного святкового періоду.

Захисник "біло-синіх" Денис Попов у інтерв’ю клубним ЗМІ поділився враженнями від старту підготовки до другої частини сезону, яку команда Олександра Шовковського проводить у Туреччині.

"Відпустка була короткою. Трохи відпочили, зараз із новими силами та емоціями стаємо до роботи. У першій частині зборів будемо, як зазвичай, більше бігати, у другій уже акцент буде на роботі з м’ячами.

Після відпочинку завжди нелегко. Але так завжди було, є й буде, тому це нормально.

Вправи на витривалість? Це взагалі не в кайф гравцям, але вони потрібні, щоб підійти до поновлення сезону та першої офіційної гри в оптимальних кондиціях. У принципі, нічого нового для нас немає, робимо завжди одне й те ж саме.

Це було лише перше тренування, тож подивимось, що буде надалі. Напевно, тих молодих гравців, які приїхали з нами до Туреччини, побачили щось, тому й узяли на перегляд. Сподіваюсь, вони підсилять нас та допоможуть у майбутньому.

У кожного свій шлях, і кожен відчуває, що йому потрібно робити. Головне — плідно працювати й високо носа не задирати, думаючи, що вони вже чогось досягли.

Комусь треба дослухатись до старших, комусь — ні. Але, вважаю, потрібно слухати підказки, бо старший товариш поганого не підкаже — це точно.

Слюбик? Як уже казав, ще поки тільки одне тренування провели разом. Сьогодні в основному бігали по колу, тож поки нічого сказати не можу.

Період підготовки, звичайно, тривалий. А очікування… По-перше, добре підготуватися до матчів Ліги Європи, зіграти їх, після чого вже цілеспрямовано підводити свою форму до оптимальної до поновлення сезону в чемпіонаті України.

До єврокубкових поєдинків часу не так багато, до матчів на внутрішній арені — трохи більше, тож будемо готуватися. Головне, щоб усі здорові були.

Напевно, цього разу нам треба бути більше готовими психологічно. Справді, період зборів доволі тривалий, але, сподіваюсь, нам дадуть кілька днів перепочинку, адже робота, яку будемо тут виконувати, справді хороша й важка", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що раніше київське Динамо визначилось із найкращим гравцем у 2024 році.