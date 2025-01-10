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Лідер УПЛ у Туреччині готується до другої частини сезону-2024/25.

Київське Динамо в рамках НТЗ у Туреччині зустрінеться з Марибором, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Динамо Київ — Магдебург 1:3 Відео голів та огляд матчу 10.01.2025

Після товариських матчів проти румунського ФКСБ (12.01) і польського Відзева (13.01) "біло-сині" 16 січня протистоятимуть не тільки ЦСКА 1948, але й представнику чемпіонату Словенії.

Стартовий свисток у поєдинку з Марибором має пролунати о 10:00 за Києвом, а вже за шість годин має розпочатися спаринг із болгарським колективом.

Нагадаємо, у першому товариському матчі на НТЗ у Туреччині підопічні Олександра Шовковського поступилися німецькому Магдебургу.