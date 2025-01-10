Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 10 січня 2025 року.

Київське Динамо поступилося німецькому Магдебургу в контрольному поєдинку на зборах у Туреччині.

"Біло-сині" з поразки розпочали підготовку до другої частини сезону-2024/25. Підопічні Олександра Шовковського двічі пропустили на старті товариського матчу, а ближче до його завершення обмінялися з суперником голами.

Наступний суперник клубу УПЛ на зборах — румунський ФКСБ. Спаринг відбудеться в неділю, 12 січня.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Магдебург:

Динамо Київ — Магдебург 1:3

Голи: Буяльський, 87 — Ньяка, 2, Атік, 12, Югоне, 84

На 28-й хвилині Шапаренко не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

На 71-й хвилині Буяльський не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Динамо Київ (1-й тайм): Нещерет — Караваєв, Окон, Михавко (Дячук, 31), Дубінчак, Іщенко, Шапаренко, Піхальонок (Пономаренко, 31), Волошин, Брагару, Герреро (Саленко, 31)

Динамо Київ (2-й тайм) Моргун — Вівчаренко, Тимчик, Дячук (Біловар, 61), Слюбик, Михайленко, Рубчинський, Герич, Саленко (Буяльський, 61), Кабаєв, Пономаренко (Ванат, 61)