Україна

Гравець представляв "містян" із літа 2023 року.

Атакувальний півзахисник Родіон Плакса залишив Олександрію, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Контракт 22-річного українця було припинено за обопільною згодою сторін. Склад "містян" він поповнив у липні 2023-го, залишивши Чорноморець.

У поточній кампанії на рахунку Плакси чотири голи в семи матчах за другу команду Олександрії та два голи в двох поєдинках у всіх турнірах за основну.

Нагадаємо, уже невдовзі колектив Руслана Ротаня вирушить до Туреччини, де проведе НТЗ.