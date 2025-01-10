Гравець представляв "містян" із літа 2023 року.
Родіон Плакса, фото Олександрія
10 січня 2025, 22:15
Атакувальний півзахисник Родіон Плакса залишив Олександрію, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Контракт 22-річного українця було припинено за обопільною згодою сторін. Склад "містян" він поповнив у липні 2023-го, залишивши Чорноморець.
У поточній кампанії на рахунку Плакси чотири голи в семи матчах за другу команду Олександрії та два голи в двох поєдинках у всіх турнірах за основну.
Нагадаємо, уже невдовзі колектив Руслана Ротаня вирушить до Туреччини, де проведе НТЗ.