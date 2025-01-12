Україна

Півзахисник себе не проявив.

Північномакедонський опорний півзахисник Матей Ангелов минулого літа долучився до складу черкаського ЛНЗ на правах оренди з клубу Работнічкі.

Від початку, угода 20-річного виконавця була розрахована до завершення поточного сезону, однак за час в Україні він провів усього 70 хвилин на полі в стартовому матчі сезону проти київського Лівого Берега (1:0), після чого повсякчас залишався на лаві запасних.

У підсумку, ЛНЗ під час зимової перерви оголосив про дострокове завершення оренди футболіста.

Ангелов таким чином повернеться до Работнічкі.