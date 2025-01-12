Україна

Гравець поділився, як львів'яни готуються до другої частини сезону-2024/25.

Центральний захисник Руху Роман Дідик розповів, як "жовто-чорні" вийшли з відпустки й провели перші тренування, передає офіційний сайт львівського клубу.

Виконавець зазначив, що відпустка видалася хорошою, адже команда змогла ментально перезавантажитись і відпочити від футболу.

"Перший період після відпочинку ми підтримували форму, працюючи без м'яча. За тиждень до виходу з відпустки гравці почали тренуватись у залі, виконували бігову роботу.

Тепер команда зібралась на базі і розпочала збори. Ми давно не бачились і були раді зустрітись знову. Перші тренування після відпустки завжди важкі. Під час відпочинку ти так чи інакше втрачаєш кондиції, тож нам зараз слід добре попрацювати, щоб набрати свою форму.

Команда у штатному режимі готується до другої частини сезону — у нас нічого не змінилось. Цілі та завдання Руху в чемпіонаті та Кубку України незмінні, як і те, що ми повинні грати в той футбол, який сповідує наш клуб", — сказав Дідик.

На рахунку 22-річного українця два голи та два асисти в 17 матчах всіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рух і Карпати стануть однією командою після завершення сезону-2024/25.