Україна

Перша перемога "біло-синіх" на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує перебувати на НТЗ у Туреччині в рамках підготовки до другої частини сезону-2024/25.

У другому з п'яти запланованих спарингів підопічні Олександра Шовковського зустрілися з румунським ФКСБ. Віталій Буяльський оформив дубль у першому таймі, на що лише в другій половині зустрічі своїм результативним ударом відповів Давід Мікулеску. Більше голів у зустрічі не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу "біло-синіх".

Динамо Київ — ФКСБ 2:1

Голи: Буяльський, 21, 28 — Мікулеску, 73

Динамо Київ: Бущан (Нещерет, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 64), Волошин (Герич, 64), Шапаренко (Рубчинський, 64), Ванат (Герреро, 64), Кабаєв (Брагару, 64), Тимчик (Караваєв, 64), Буяльський (Піхальонок, 64), Михавко (Дячук, 64), Біловар (Слюбик, 64), Михайленко (Саленко, 64)

Нагадаємо, перший контрольний поєдинок завершився для киян поразкою від німецького Магдебурга. Попереду в них матчі проти польського Відзева (13.01), болгарського ЦСКА 1948 і словенського Марибора (обидва — 16.01)