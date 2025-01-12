Україна

За черкаський клуб півзахисник виступатиме у футболці з 6-м номером.

Центральний півзахисник В'ячеслав Танковський підписав контракт із ЛНЗ, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

За даними transfermarkt, угоду з 29-річним українцем розраховано до кінця сезону-2024/25. Попереднім клубом гравця є Полісся.

Житомирян Танковський представляв із липня 2023 року до вересня 2024-го. На його рахунку два голи та два асисти в 31 матчі всіх турнірів.

Раніше півзахисник також виступав за Металіст, Дніпро-1, Шахтар (вихованець), Маріуполь, київський Арсенал і Зорю.