Україна

Найближчим часом гравець пройде обстеження.

Центральний захисник Динамо Денис Попов під час підготовчого збору, який команда проводить у Туреччині, отримав незначне ушкодження.

Через це Денис пропустив перші два контрольні матчі команди на зборі – проти німецького Магдебурга та румунського ФКСБ.

Найближчим часом гравець пройде обстеження, за підсумком якого медичний персонал зробить висновок про приблизний термін реабілітації.

Раніше повідомлялося, що Інтернасьйонал оголосив про оренду вінгера Динамо Вітіньо.