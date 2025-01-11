Україна

Угода розрахована до червня 2025 року.

Інтернасьйональ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером київського Динамо Вітіньо.

Орендну угоду з 25-річним бразильцем розраховано до літа 2025 року.

Нагадаємо, Вітіньо перебрався до Динамо влітку 2021 року. Після початку війни він повернувся в Атлетіко Паранаенсе, після чого був орендований Ред Булл Брагантіно.

Контракт футболіста з "біло-синіми" розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Вітіньо провів 33 матчі за Брагантіно, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти.