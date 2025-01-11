Угода розрахована до червня 2025 року.
Вітіньо, ФК Інтернасьйональ
11 січня 2025, 14:44
Інтернасьйональ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером київського Динамо Вітіньо.
Орендну угоду з 25-річним бразильцем розраховано до літа 2025 року.
Нагадаємо, Вітіньо перебрався до Динамо влітку 2021 року. Після початку війни він повернувся в Атлетіко Паранаенсе, після чого був орендований Ред Булл Брагантіно.
Контракт футболіста з "біло-синіми" розрахований до літа 2026 року.
Минулого сезону Вітіньо провів 33 матчі за Брагантіно, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти.