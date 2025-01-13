Україна

Гравець першу частину сезону провів у Житомирі на правах оренди.

Український опорний півзахисник Максим Мельниченко на початку осені минулого року на правах оренди долучився до складу житомирського Полісся із львівський Карпат.

19-річний виконавець при цьому не встиг провести за основну команду "зелено-білих" жодного матчу, бо лише за два місяці до цього приєднався до команди в якості вільного агента після виступів за дніпровський Дніпро-1.

У підсумку, юнак дебютував на рівні УПЛ саме в складі команди Імада Ашура й досвід восьми матчів за його участі став вирішальним у питанні остаточного трансферу.

Полісся оголосило про підписання повноцінного контракту з футболістом терміном на три роки.