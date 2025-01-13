Україна

Адаптуватиметься до реалій УПЛ разом із своїм співгромадянином.

Житомирське Полісся активно проводить зимову трансферну кампанію й напередодні оголосило про перехід ще одного футболіста.

25-річний ізраїльський атакувальний півзахисник Офек Бітон став другим представником своєї країни, після Томера Йосефі, який долучився до складу "вовків".

Вихованець клубу Несс Ціона так само ніколи раніше не полишав межі власної країни заради виступів на професійному рівні.

У його кар’єрі також є досвід гри за Хапоель Тель-Авів та Хапоель Єрусалим, із якого він і переїхав до Житомира.

Портал Transfermarkt повідомляє, що вартість цього трансферу склала 250 тис. євро.

Контракт підписано до літа 2026 року.

Загалом Бітон за свою кар’єру зіграв 145 матчів, забив 18 голів та віддав 11 гольових передач.

Офек уже викликав до лав національної збірної Ізраїля, проте дебютувати ще не встиг.