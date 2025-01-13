Україна

Новачок Полісся прокоментував свій трансфер.

Ізраїльський атакувальний півзахисник Томер Йосефі цієї зими став першим представником своєї країни в історії житомирського Полісся, перейшовши з Хапоеля Беер-Шева.

25-річний виконавець після знайомства з колективом Імада Ашура дав розгорнути інтерв’ю клубним ЗМІ.

"Загалом, я — просто спокійний хлопець. У будь-якому випадку, мені самому здається, що я спокійний хлопець.

Я закоханий в футбол з дитинства. Я почав грати зі старшим братом, коли мені було п’ять років. І відтоді в моєму житті завжди є футбол. Тим не менше, я весь час вчусь і вдосконалююсь.

Уболівальники насамперед повинні знати про мене те, що я командний гравець. Що я люблю створювати моменти для своїх друзів та товаришів по команді, що я забиваю голи, і бажаю нашій команді та нашим уболівальникам багато-багато успіхів разом.

Моїм взірцем завжди був Мессі. Я вболівав за Барселону з юних літ і досі дивлюся його ігри, навіть коли він грає в МЛС.

Станом на зараз пишаюсь у футболі тим, що став дворазовим володарем Кубка Ізраїлю. А також тим, що отримав виклик до національної збірної. Станом на тепер — це звісно, усе добре, але я прагну більшого. І буду продовжувати прогресувати якомога швидше.

Перш ніж погодитися на цей трансфер, я багато прочитав про Полісся. І знаєте що? Мене вразило те, як клуб швидко розвивається. Я спілкувався з людьми, які мені дуже рекомендували і країну, і клуб. У мене кілька знайомих грали тут — і від них я отримав лише схвальні відгуки.

Я залишив Ізраїль, бо хотів зростати професійно, реалізувати свій потенціал. Сподіваюсь, що це станеться саме тут. Плюс я був вражений усім побаченим, особливо коли приїхав на тренувальну базу. Я побачив передусім професіоналізм у всьому і зрозумів, що тут зможу рухатись уперед.

Жодних сумнівів стосовно цього переходу в мене не було. Як тільки я побачив тренувальну базу, місто, людей — я зрозумів, що зробив правильний вибір — хочу грати у Поліссі.

Тренувальний комплекс узагалі неймовірний. Я думаю, що навіть не всі топ-команди мають щось подібне. Із усіма цими умовами, професіоналізмом усіх працівників клубу, футболістам можна прогресувати до найвищих рівнів.

Це правда, що Ізраїль, як і Україна, знає, що таке війна. Але разом з тим, я розпитав своїх знайомих, які грали тут про все, що мене цікавило. На підписання контракту в Україну я приїхав зі своєю дівчиною. Ми хотіли переконатись, що будемо у безпечному місці. До того ж, я дуже хочу сконцентруватись тільки на футболі і, як я вже сказав, прагну віддавати всі сили за команду.

Перш за все хочу сказати, що команда прийняла мене дуже і дуже добре. Ще до того, як я сюди приїхав, мене запитували, як я почуваюсь і якщо мені щось потрібно — кожен у цьому готовий мені допомогти. І це також було неймовірно приємно.

Знову ж таки повторюсь — тут професіоналізм на найвищому рівні. Вітаміни до і після тренування, додаток, яким користується команда для організації робочого процесу — це все топ.

Я вважаю, що я дуже комунікабельна людина, яка легко знаходить спільну мову з кожним. Від самого першого дня я спілкуюся добре з усіма.

Про Україну до переходу, напевне, я знав, як і всі в світі, адже я дивлюсь новини і знаю, що відбувається. Я знав, що у вашій країні триває війна, але окрім цього — я був більше зосереджений на команді та футболі і хотів знати більше саме про Полісся. Сподіваюсь, що після поновлення сезону, ми будемо лише радувати наших уболівальників.

Незабаром у мене буде день народження, 2 лютого, і перш за все, я хочу побажати своїй родині щастя та здоров’я. Я вперше залишаю свою країну, тому мені їх дуже не вистачатиме. А ще я бажаю успіхів Поліссю. Я буду старатись забивати якомога більше голів і робити багато асистів. Бажаю команді успіхів та досягнення поставлених цілей. Це, напевне, усе що я хотів би отримати.

Скільки голів та асистів я маю оформити в другій частині сезону? Я вважаю, що потрібно концентруватись не на кількості голів та асистів, а більше працювати на полі і вірити в себе і тоді і голи і асисти прийдуть. І я вірю у себе і віддам усі сили за команду.

Полісся нині п’яте в турнірній таблиці. Нині. Але ми повинні бути в трійці, я це знаю. Бути в трійці вже цього сезону, а наступного — треба боротись за чемпіонство", — заявив ізраїльський виконавець.

Нагадаємо, що раніше житомирське Полісся оголосило перших суперників на міжнародних зборах.