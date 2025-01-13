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Свій Ніколя Жове буде й у Житомирі.

Житомирське Полісся цього зимового трансферного вікна активно працює не тільки над залученням нових виконавців до складу основної команди, а й розширює можливості тренерського штабу Імада Ашура.

"Вовки" оголосили про приєднання до клубу чилійського спеціаліста Франсіско Серрано, який відповідатиме за оборону, стандарти, а також коригуватиме роботу аналітиків житомирян.

Раніше Серрано мав досвід роботи з головним тренером Полісся в академії Aspire, а також працював із менеджером із фізичної підготовки Полісся Крістіаном Мачіном.

До цього чилієць обіймав відповідну посаду в словацькому ДАК 1904.

Імад Ашур наступним чином прокоментував це призначення:

"Франсіско Серрано — новий асистент, який приєднався до нас. У нас був попередній досвід роботи ще в академії Aspire, і з тих часів я його знаю. Так само він перетинався пізніше і з нашим поточним тренером із фізпідготовки.

У нас є спільне минуле, і що найголовніше — ті самі погляди на процес, який ми хочемо побудувати. Не тільки з точки зору моментів тактичних чи ідейних, а й з точки зору саме концептуально, як ми бачимо все, що має відбуватись на полі і за його межами, що теж дуже важливо.

Відповідати він буде за достатньо багато речей — у нього є й аналітичний бекграунд. Він буде коригувати напрямок роботи наших аналітиків, відповідати за оборону і за стандарти.

Це його основні моменти, але не обмежуються ними сто відсотків, бо все ж таки гра комплексна і якось її ділити виключно на якісь окремі частини — це несправедливо по відношенню до гри в першу чергу", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно Полісся оголосило про підписання вже другого ізраїльського виконавця за це трансферне вікно.