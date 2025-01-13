Україна

Луганці незабаром також поїдуть до Туреччини.

Луганська Зоря вдень 13 січня оголосила про завершення відпустки та проведення першого тренування команди в новому році.

Очікується, що найближчі кілька днів команда проведе в Києві та українські футболісти проходитимуть медогляд, тоді як іноземні гравці долучаться до колективу Младена Бартуловича вже під час зборів у Туреччині.

Зоря базуватиметься у Белеку, починаючи від 16 січня, та планує провести щонайменше шість контрольних матчів.

Окрім цього, клуб оголосив про приєднання до тренерського штабу колишнього головного тренера запорізького Металурга Володимира Микитіна, який у роки кар’єри професійного футболіста зіграв за Зорю 169 матчів (п’ять голів), після чого тренував молодіжну команду луганців (2006-2020), а тепер буде помічником Бартуловича.

Також повернувся до "мужиків" і Юрій Дудник — 56-річний уродженець Луганська, який працював у Зорі на посаді тренера команди U-17 (2010-2022), асистента головного тренера (2008-2009) та в.о. головного тренера (2009), а тепер обійматиме посаду тренера-селекціонера.