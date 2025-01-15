Україна

Перша перемога "гірників" на зборах у Туреччині.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону-2024/25.

У першому спарингу на зборах у Туреччині "гірники" зіграли внічию з Динамо Загреб. Сьогодні ж, 15 січня, вони зустрілися з софійським ЦСКА. Віктор Цуканов, який з'явився на полі по перерві, своїм результативним ударом приніс перемогу команді Маріно Пушича.

Шахтар — ЦСКА Софія 1:0

Гол: Цуканов, 75

Шахтар: Фесюн, Дрозд (Швед, 67), Грам (Назарина, 46), Фарина, П. Енріке, Степаненко, Бондаренко, Глущенко (Цуканов, 46), Невертон, Сікан, Траоре

Нагадаємо, о 16:00 за Києвом розпочався третій спаринг за участі Шахтаря. Донеччанам протистоїть Лудогорець.

Вже в середу, 22 січня, на "гірників" чекає номінально домашній матч проти Бреста в Лізі чемпіонів.