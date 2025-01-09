Україна

Перший контрольний матч для команди Маріно Пушича.

Донецький Шахтар провів свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

У першому спарингу "гірників" суперником було загребське Динамо, матч з яким закінчився з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Стойковича, який вивів хорватів вперед. Однак на 33 хвилині Кевін зрівняв цифри на табло.

Потім на 84 хвилині Степаненко відзначився результативним ударом, але втримати перемогу Шахтарю не вдалося – на 95 хвилині нічию для Динамо приніс Ходжа.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти болгарського Лудогірця. Гра запланована на 15 січня.

Шахтар – Динамо Загреб 2:2

Голи: Кевін, 33, Степаненко, 84 - Стойкович, 14, Ходжа, 95.

Стартовий склад Шахтаря: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Запасні: Баглай, Кравець, Твардовський, Фесюн, Педро Енріке, Вінісіус, Грам, Дрозд, Фарина, Степаненко, Егіналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педріньйо, Невертон, Траоре, Келсі.