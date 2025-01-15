Другий за день товариський матч теж завершився на користь "гірників".
Фото Шахтар Донецьк
15 січня 2025, 17:50
Після перемоги в контрольному поєдинку з ЦСКА Софія (1:0) донецький Шахтар також зустрівся з Лудогорцем.
Спаринг з іще одним болгарським колективом виявився для "гірників" ще успішнішим. Голи бразильських гравців в обох таймах забезпечили донеччанам розгромну звитягу над клубом із Разграда.
Шахтар — Лудогорець 4:0
Голи: М. Гомес, 17, Кевін, 27, Егіналду, 64, Педріньйо, 88
Шахтар (стартовий склад): Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, М. Гомес, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду
Нагадаємо, у середу, 22 січня, підопічнім Маріно Пушича в Німеччині протистоятиме Брест (Ліга чемпіонів).