Україна

Півзахисник знову виступатиме за луганський клуб.

Атакувальний півзахисник Володимир Білоцерковець залишив Інгулець і поповнив склад Зорі, передає офіційний сайт "чорно-білих".

За даними transfermarkt, 24-річний українець повернувся до рідного для себе клубу на правах вільного агента. Повідомляється, що контракт із ним розраховано до кінця червня 2026 року.

У першій половині сезону-2024/25 Білоцерковець взяв участь у 16 матчах Інгульця в усіх турнірах, відзначившись двома голами.

Раніше стало відомо, що Зоря повернулася до роботи з двома новими/старими тренерами.