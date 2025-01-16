Україна

Черкасці починають роботу на зимових зборах.

Черкаський ЛНЗ цьогорічне зимову перерву в українській Прем’єр-лізі заповнюватиме тренувальними зборами в Іспанії.

"Бузкових" на Піренейський півострів повезе новий головний тренер — відомий український фахівець Роман Григорчук, який прийшов на зміну іспанцю Андресу Карраско.

І, вочевидь, одним лишень досвідченим тренером тренерський штаб команди не обмежуватиметься.

Напередодні ЛНЗ оголосив, що Григорчуку асистуватимуть Михайло Савка та Степан Матвіїв, тоді як Андрій Глущенко готуватиме воротарів, а Сергій Політило відповідатиме за фізичну підготовку команди.

Усі чотири фахівців раніше працювали в таборі одеського Чорноморця.

Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ підсилився автором першого в історії житомирського Полісся гола в єврокубках.