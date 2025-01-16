Україна

Колишній гравець київського Динамо змінив клуб в УПЛ.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з колишнім півзахисником київського Динамо Олександром Андрієвським.

Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що 30-річний українець перебував у статусі вільного агента після відходу з Динамо наприкінці минулого року.

Нинішнього сезону Андрієвський провів 13 матчів, у яких відіграв 460 хвилин без результативних дій.

Після 17 турів Полісся набрало 27 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.