Україна

Футболіст після інсайду журналіста став об'єктом скандальної історії.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував історію з відходом півзахисника Олександра Андрієвського.

Раніше в ЗМІ промайнула інформація про те, що Андрієвський поставив ультиматум "біло-синім", щоб перейти до ЛНЗ, проте, як виявилося, він обдурив президента клубу та готується стати гравцем Полісся. На даний момент новий клуб гравця офіційно невідомий.

"Перш за все, хочу сказати, що все, що було сказано про те, нібито Олександр Андрієвський обманув клуб Динамо, не відповідає дійсності.

Андрієвський сам подзвонив мені та зізнався, що перед завершенням першої частини сезону головний тренер Динамо сказав, що не розраховує на нього. Тож він зателефонував мені, суто по-товариськи, а не як гравець до президента клубу, аби порадитися, яким я бачу продовження його кар’єри.

Я відповів йому, що якщо головний тренер дійсно на нього не розраховує, він цілком міг би десь ще пограти, оскільки перебуває в бойовому футбольному віці. Також мені було відомо, що по ньому є пропозиції з Польщі, і я повідомив, що готовий відпустити його безкоштовно.

Сашко сказав, що знає про цей варіант, але за сімейними обставинами він не може його прийняти. Також він запитав, чи може отримати статус вільного агента із суто спортивної точки зору — тобто розірвати контракт та не мати один до одного претензій, хоча в нього ще залишалося півроку контракту.

Я йому відповів, що він стільки зробив для команди, тож я даю розпорядження генеральному директору, аби його відпустили вільним агентом. З приводу того, де саме він має продовжити кар’єру — чи то в ЛНЗ, чи то в Поліссі, чи то в Шахтарі — ми навіть не розмовляли. Єдине, що він чітко сказав — для нього в пріоритеті залишитися в Україні за сімейними обставинами.

-Я можу сказати йому лише слова вдячності. Про це свідчить навіть той факт, що наша прес-служба подякувала футболісту за роки, віддані Динамо, задовго до цього вкидання колись хорошого журналіста, а зараз просто створювача якихось фейків, що не відповідають дійсності, так званого замовного інсайдера.

Хочу попередити на майбутнє: якщо подібні інсинуації будуть продовжуватися й надалі, Динамо обов'язково буде звертатися до відповідних судових установ", — сказав Суркіс.

Нагадаємо, 31 грудня Динамо оголосило про відхід Андрієвського, який мав контракт до літа 2025 року.

Нинішнього сезону Андрієвський провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Олександр виступав у системі Динамо з 2015 року, але віддавався в оренди Чорноморцю та Зорі. За "біло-синіх" він провів 123 матчі, забив п'ять голів та віддав 11 асистів.