Футболіст отримав статус вільного агента.
Андрієвський, Динамо
31 грудня 2024, 17:50
Динамо та півзахисник Олександр Андрієвський досягли згоди про припинення дії контракту, про це повідомляється на офіційному сайті киян.
Олександр Андрієвський покинув клуб на правах вільного агента.
Гравець виступав в системі Динамо з 2015 року. В його активі участь у 123-х матчах, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.
Раніше повідомлялось, що Динамо цікавиться нападником Ягеллонії Пулулу.