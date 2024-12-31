Україна

Футболіст отримав статус вільного агента.

Динамо та півзахисник Олександр Андрієвський досягли згоди про припинення дії контракту, про це повідомляється на офіційному сайті киян.

Олександр Андрієвський покинув клуб на правах вільного агента.

Гравець виступав в системі Динамо з 2015 року. В його активі участь у 123-х матчах, у яких він забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. У складі Динамо Олександр вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.

Раніше повідомлялось, що Динамо цікавиться нападником Ягеллонії Пулулу.