Україна

Український нападник припинив співпрацю з ковалівським клубом.

Колос Ковалівка офіційно повідомив про відхід свого нападника Дениса Безбородька на правах вільного агента.

Зазначається, що 30-річний українець залишив клуб УПЛ за обопільною згодою сторін — його угода була достроково припинена.

Нагадаємо, що Денис Безбородько приєднався до Колоса влітку 2022 року.

З того моменту український нападника провів у футболці ковалівців 63 матчі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.