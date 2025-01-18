Український нападник припинив співпрацю з ковалівським клубом.
Денис Безбородько, ФК Колос Ковалівка
18 січня 2025, 14:43
Колос Ковалівка офіційно повідомив про відхід свого нападника Дениса Безбородька на правах вільного агента.
Зазначається, що 30-річний українець залишив клуб УПЛ за обопільною згодою сторін — його угода була достроково припинена.
Нагадаємо, що Денис Безбородько приєднався до Колоса влітку 2022 року.
З того моменту український нападника провів у футболці ковалівців 63 матчі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.