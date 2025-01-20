Україна

Черговий новачок у Житомирі цієї зими.

Житомирське Полісся активно проводить зимову трансферну кампанію й здебільшого відзначається підписанням іноземних гравців.

Черговим футболістом, якого запросили до себе "вовки", став уругвайський нападник Факундо Агустін Батіста Очоа, або просто Факундо Батіста.

26-річний виконавець перейшов із мексиканського клубу Некакса, тоді як минуле півріччя для нього проходило в оренді в Пеньяролі на батьківщині.

За часи професійної кар'єри Батіста провів 169 матчів, забив 45 голів та віддав 8 гольових передач.

Із них — 56 ігор, 16 голів та шість асистів за ходом минулорічної кампанії.

Також на рахунку уругвайця виступи за юнацьку команду уругвайського Діфенсора, швейцарський К’яссо, бразильському Понте Прету, португальську Академіку Візеу та уругвайський Мальдонадо.