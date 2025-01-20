УПЛ втратила ще одного легіонера цієї зими.
Фредді Плюман, фото ФК Рух Львів
20 січня 2025, 10:14
Гваделупський нападник Анже-Фредді Плюман у складі львівського Руху, починаючи від літа 2023 року, був рідкісним представником своєї країни на теренах Східної Європи.
Щоправда, періодичність виступів 29-річного вихованця академії французького Ланса за цей час була далекою від ідеальної.
Гравець провів 27 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі, і на цьому його виступи в Україні добігли свого завершення.
Рух оголосив про розставання з футболістом, і вже відомий його наступний клуб — кіпрський Неа Саламіс, куди Плюман перейшов у якості вільного агента.
У цьому сезоні Фредді провів на полі 21 хвилину в двох матчах.