Україна

УПЛ втратила ще одного легіонера цієї зими.

Гваделупський нападник Анже-Фредді Плюман у складі львівського Руху, починаючи від літа 2023 року, був рідкісним представником своєї країни на теренах Східної Європи.

Щоправда, періодичність виступів 29-річного вихованця академії французького Ланса за цей час була далекою від ідеальної.

Гравець провів 27 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі, і на цьому його виступи в Україні добігли свого завершення.

Рух оголосив про розставання з футболістом, і вже відомий його наступний клуб — кіпрський Неа Саламіс, куди Плюман перейшов у якості вільного агента.

У цьому сезоні Фредді провів на полі 21 хвилину в двох матчах.