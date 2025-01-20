Україна

Кадрові питання майбутнього "злиття" клубів.

Львівські Рух та Карпати цього року своєрідно "привітали" українських уболівальників новиною про майбутнє об’єднання в одну команду, що має статись уже після завершення поточного сезону.

У контексті цього, вочевидь, тривалого процесу відбулись і останні кадрові рішення на користь "левів".

Карпати оголосили, що їхній склад поповнили одразу чотири колишніх гравці основного складу Руху.

Ідеться проти 22-річного нападника Ігоря Краснопіра (18 матчів, шість голів у першій частині сезону), 23-річного захисника Олексія Сича (17 ігор, чотири гольові передачі), 21-річного форварда Іллю Квасницю (18 матчів, чотири голи та три асисти), а також про 20-річного півзахисника Олега Федора (18 зустрічей).

Зазначимо, що всі виконавці, окрім Краснопіра, за якого минулого літа заплатили київській Оболоні 700 тис. євро, бодай на заключному етапі підготовки до "дорослого" футболу належали до академії Руху.