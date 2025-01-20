Україна

Насичений графік чекає на "моряків".

Одеський Чорноморець вирушив на тренувальний збір до Туреччини. Одеська команда проживатиме в готелі "TUI Blue Side" (місто Манавгат) та планує провести вісім товариських матчів. Про це повідомляє офіційний сайт "моряків".

Розклад запланованих матчів Чорноморця в Туреччині:

22 січня — Дукаджині (Кліне, Косово)

26 січня — Дріта (Гнілане, Косово)

30 січня — Кішварда (Угорщина)

30 січня — Малішево (Косово)

4 лютого — Фратрія (Варна, Болгарія)

8 лютого — Чиксереда (М'єркуря-Чук, Румунія)

8 лютого — Бєльці (Молдова)

12 лютого — суперник невідомий.