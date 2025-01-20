Насичений графік чекає на "моряків".
TUI Blue Side, chornomorets
20 січня 2025, 16:51
Одеський Чорноморець вирушив на тренувальний збір до Туреччини. Одеська команда проживатиме в готелі "TUI Blue Side" (місто Манавгат) та планує провести вісім товариських матчів. Про це повідомляє офіційний сайт "моряків".
Розклад запланованих матчів Чорноморця в Туреччині:
22 січня — Дукаджині (Кліне, Косово)
26 січня — Дріта (Гнілане, Косово)
30 січня — Кішварда (Угорщина)
30 січня — Малішево (Косово)
4 лютого — Фратрія (Варна, Болгарія)
8 лютого — Чиксереда (М'єркуря-Чук, Румунія)
8 лютого — Бєльці (Молдова)
12 лютого — суперник невідомий.