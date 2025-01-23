Україна

Форвард попрощався з донецьким клубом.

Напередодні донецький Шахтар оголосив про відхід українського нападника Данила Сікана з клубу.

23-річний виконавець уже приєднався до турецького Трабзонспора, проте наостанок завітав на команду зустріч та попрощався з колективом, у якому виступав від січня 2019 року.

"Відчуваю зараз розгубленість і біль… Іти з такого дружного колективу. Ця команда — велика частина мого життя, із якою я провів, мабуть, найкращі свої футбольні роки.

Я зустрів тут і друзів, і товаришів по команді, які тут були й так само йшли, як настала і моя черга. І це дуже важко, але це футбол, це частина життя, через яку ми проходимо. Якщо не робити ці кроки вперед, то дуже важко — ти залишаєшся на місці, а потрібно рости й прогресувати, із чимось розставатись, щось відпустити, так би мовити. Хоча це буде дуже важко зробити.

Найбільше бракуватиме мені людей. Людей, які завжди мене підтримували, із якими я завжди спілкувався і з якими мені було комфортно проводити час.

Шахтар — це сім’я. Сім’я, за якою я дуже довго сумуватиму. Це любов, можна сказати, із першого погляду. Це ті люди, які завжди поруч зі мною і на яких я можу покластись.

Так, звичайно, уболівальники — один із найважливіших факторів у футболі. І я хочу їм дуже подякувати за всю ту підтримку, яку вони мені надавали, за все те, що вони мені говорили, за все, що підказували і критикували, — це все робило мене тільки сильнішим. Їм дуже велике дякую!

Вдягти футболку Шахтаря ще раз колись? Я з радістю це зробив би, буду вірити в це та сподіватись", — заявив український виконавець.

Сікан загалом провів за Шахтар 115 матчів, забив 31 гол та віддав дев’ять гольових передач.