Україна

Спортдир донеччан прокоментував трансфер футболіста.

Донецький Шахтар напередодні оголосив про відхід українського нападника Данила Сікана з клубу.

23-річний виконавець уже приєднався до турецького Трабзонспора, проте наостанок завітав на команду зустріч та попрощався з колективом, у якому виступав від січня 2019 року.

На зустрічі також був присутнім і спортивний директор "гірників" Дарійо Срна, який присвятив слово футболісту.

"Завжди легше купувати футболістів, аніж продавати. Бо коли ти розлучаєшся з топфутболістом, топлюдиною, ще й українцем, це вдвічі болючіше. Як ви знаєте, президент клубу порадився з Містером, зі мною, з усіма іншими, і Данило Сікан переходить до футбольного клубу Трабзонспор.

Це людина, яка вписала своє ім’я в історію Шахтаря, забила дуже багато важливих голів, допомогла нам виграти кожен трофей. Він завжди був за своїх друзів, за свою країну, за свій клуб, але сьогодні настав цей день…

Це наш шлях — ніхто не грає за один клуб усе життя. Тому, Даниле, із мого боку, із боку клубу та президента велика тобі подяка за те, що ти зробив для нашого клубу, для збірної України.

Розлучатись боляче, тяжко, але це життя футболіста і доля кожного з нас. Любимо тебе, обіймаємо, цілуємо, і я певен, що ти ще зіграєш за Шахтар та ще заб’єш дуже багато важливих голів", — заявив хорватський функціонер.

Сікан загалом провів за Шахтар 115 матчів, забив 31 гол та віддав дев’ять гольових передач.