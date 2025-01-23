Україна

Нападник повертається в рідний клуб.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про повернення нападника Владислава Кулача.

Останнім клубом Кулача був вірменський Пюнік, який він залишив влітку минулого року. Футболіст перебував у статусі вільного агента.

"Владислав Кулач знову з Ворсклою, і вповні готовий до нових викликів у команді, де став кращим бомбардиром сезону 2020-2021. За "біло-зелених" нападник провів 78 поєдинків, та має в доробку 33 забитих мʼячі. З поверненням додому, Владе", — йдеться у заяві полтавців.

Нагадаємо, Крупський визнаний найкращим гравцем Ворскли у 2024 році.