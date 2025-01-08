Україна

20-річний українець переміг у голосуванні вболівальників.

Захисника Ворскли Іллю Крупського визнано найкращим гравцем полтавської команди в 2024 році. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний українець переміг у голосуванні серед вболівальників, випередивши Артема Челядіна, Ігоря Пердуту, Павла Ісенка та Ібраїма Кане.

Цього сезону Крупський провів 15 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Ворскла посилилася капітаном молодіжної збірної Косова.